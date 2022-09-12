مناورات وجمل تكتيكية تجهز النصر لموقعة الباطن

فتح فريق النصر الأول لكرة القدم، أمس الاثنين، ملف مواجهة نظيره الباطن مضيفه، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي الخميس المقبل، على أرض ملعب الباطن.