مناورات وجمل تكتيكية تجهز النصر لموقعة الباطن

فتح فريق النصر الأول لكرة القدم، أمس الاثنين، ملف مواجهة نظيره الباطن مضيفه، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي الخميس المقبل، على أرض ملعب الباطن.
ودشن النادي العاصمي تدريباته بعدما أراح الفرنسي رودي جارسيا مدرب الفريق، الأحد، اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في الفوز على ضمك.
وانطلقت الحصة التدريبية بتمارين لياقية متنوعة وجري حول الملعب، ومن ثم أدى اللاعبون تدريبات تكتيكية وفنية.
وأنهى المدرب الفرنسي المران على ملعب الفريق بمقر النادي بمناورات كروية طبق خلالها عددًا من الجمل التكتيكية.