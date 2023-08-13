دوري روشن للمحترفين: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة التعاون مع الفتح

حسم التعادل الإيجابي، المواجهة التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مع شقيقه الفتح في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين بتعادل الفريقين إيجابياً بهدف لكل فريق.
أهداف المباراة سجلها في البداية اللاعب فراس البريكان للفتح في الدقيقة 24 قبل أن يحرز محترف التعاون جيروتو هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 45+1.
بتلك النتيجة حصد كل فريق نقطة عقب نهاية الجولة الأولى من المسابقة.