دوري روشن للمحترفين: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة التعاون مع الفتح

حسم التعادل الإيجابي، المواجهة التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مع شقيقه الفتح في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.