قائد النصر "رونالدو": أنا أتأقلم مع الفريق بشكل أكبر

قال قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، إنه سعيد بتسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك» في شباك ضمك، مشيرًا إلى أن الأهم هو حصد الفريق النقاط الثلاث.