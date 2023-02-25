قائد النصر "رونالدو": أنا أتأقلم مع الفريق بشكل أكبر

قال قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، إنه سعيد بتسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك» في شباك ضمك، مشيرًا إلى أن الأهم هو حصد الفريق النقاط الثلاث.
واعتلى النصر صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بانتصاره على ضمك 3-0 اليوم السبت، وذلك في لقاء جمعهما لحساب الجولة الـ18 من المسابقة (جولة يوم التأسيس).
وقال رونالدو في تصريحات إلى الناقل الرسمي SSC بعد المباراة: «تسجيل الأهداف مهم، ولكن الأهم أن ينتصر الفريق. قدمنا مباراة رائعة، واللاعبون قاتلوا لخطف نقاط المواجهة».
وتابع: «أنا أتأقلم مع الفريق بشكل أكبر.. والانسجام يتضح من مباراة إلى أخرى. نسير خطوة بخطوة من أجل الوصول إلى المستوى الأعلى».
واستطاع النجم البرتغالي المساهمة في 10 أهداف خلال 5 مباريات شارك فيها مع الأصفر؛ وذلك بتسجيله 8 أهداف، وصناعة اثنين لزملائه.