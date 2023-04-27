منتخب التايكوندو يُجهّز لبطولة العالم للكبار عبر "دولية صوفيا"

غادرت بعثة المنتخب السعودي الأول للتايكوندو، اليوم الخميس، إلى العاصمة البلغارية "صوفيا"؛ للمشاركة في البطولة الدولية للتايكوندو، خلال الفترة من 29 أبريل الجاري وحتى الأول من مايو المقبل.
يأتي ذلك ضمن برنامج الاستعداد لبطولة العالم للكبار بأذربيجان، والمقرّر انطلاقها نهاية شهر مايو، وبطولة الجائزة الكبرى في روما يونيو المقبل.
وضمّت البعثة اللاعبين: دنيا أبو طالب، فهد السميح، رياض الظافري، عبدالإله عسيري، زكريا غالي، حمد المبروك، هشام الدوخي، أحمد المولد، محمد السويق، علي المبروك.
ويقود الصعيد التدريبي: الروسي قربان بوغداييف، والوطني محمد القحطاني، رفقة جهاز طبي من: عبدالعزيز ذيب، ومحمد العوفي، وإداري من: ناصر القحطاني، ومحمد الشهري.
وكان المنتخب قد أنهى معسكره الداخلي الإعدادي بمدينة مكة المكرمة، والذي أقيم بداية من العاشر من شهر رمضان المبارك وحتى الثالث من شوال الجاري.
وفرض الجهاز الفني تدريبات على فترتين صباحية ومسائية، باستضافة من نادي الوحدة الرياضي؛ تحضيرًا للبطولات المقبلة.
وقال المدير التنفيذي للاتحاد والإداري المرافق للبعثة، محمد الشهري: إن "دولية صوفيا" آخر البطولات الدولية ضمن البرنامج الإعدادي، قبل خوض غمار العالمية التي نطمح خلالها في حصد الميداليات المتقدمة.