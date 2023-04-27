منتخب التايكوندو يُجهّز لبطولة العالم للكبار عبر "دولية صوفيا"

غادرت بعثة المنتخب السعودي الأول للتايكوندو، اليوم الخميس، إلى العاصمة البلغارية "صوفيا"؛ للمشاركة في البطولة الدولية للتايكوندو، خلال الفترة من 29 أبريل الجاري وحتى الأول من مايو المقبل.