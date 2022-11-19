كأس العالم فيفا قطر 2022.. "العنابي" يدشن مشاركته في المونديال أمام الإكوادور

بمشاركة 32 منتخبًا، تنطلق اليوم الأحد منافسات كأس العالم 2022 لكرة القدم في نسخته الـ22 في العاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة من 20 نوفمبر - 18 ديسمبر المقبل.
وتتجه أنظار العالم صوب ملعب البيت، الذي يحتضن مباراة الافتتاح التي تجمع مستضيف المونديال لأول مرة في الشرق الأوسط (منتخب قطر)، في أول مشاركة في تاريخه بمباريات المونديال، ونظيره الإكوادور، لحساب المجموعة الأولى، عند الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، بقيادة الحكم الإيطالي "دانييلي أورساتو".
ويسعى "العنابي" للاستفادة من عاملَي الأرض والجمهور؛ إذ يُتوقع حضور 60 ألف متفرج، وتسجيل بداية إيجابية في المونديال الحلم.
وأسفرت قرعة الدور الأول (دور المجموعات) لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم عن المجموعات الآتية:
المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا
المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - أمريكا - ويلز
المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا
المجموعة الرابعة: فرنسا - أستراليا - الدنمارك - تونس
المجموعة الخامسة: إسبانيا - كوستاريكا- ألمانيا - اليابان
المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا
المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون
المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية
ويسعى المنتخب الفرنسي، الذي تُوج ببطولة كأس العالم 2018 التي أُقيمت في روسيا، للحفاظ على لقبه.