كأس العالم فيفا قطر 2022.. "العنابي" يدشن مشاركته في المونديال أمام الإكوادور

وتتجه أنظار العالم صوب ملعب البيت، الذي يحتضن مباراة الافتتاح التي تجمع مستضيف المونديال لأول مرة في الشرق الأوسط (منتخب قطر)، في أول مشاركة في تاريخه بمباريات المونديال، ونظيره الإكوادور، لحساب المجموعة الأولى، عند الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، بقيادة الحكم الإيطالي "دانييلي أورساتو".