حصتان تدريبيتان ضمن إعداد الأخضر للآسيوية.. و"هزازي "و"أيمن" في التدريبات

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، تدريباته في معسكره المقام في سيلين بدولة قطر خلال الفترة (31 ديسمبر- 11 يناير)، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعداداً لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستقام في دولة قطر في شهر يناير الجاري.