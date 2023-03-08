في مجمع الأمير فيصل بن فهد.. "فهد بن جلوي" يرعى حفلَ تخرج دبلوم الدراسات الأولمبية

واستهدف البرنامج الذي نظّمته الأكاديمية بالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية الدولية على مدى ثمانية أسابيع؛ عددًا من موظفي اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وعددًا من منسوبي الاتحادات الرياضية والجهات الرياضية المختلفة، الذين شاركوا في الدبلوم، وقدّمه نخبةٌ من المحاضرين الدوليين في مواضيع التاريخ وفلسفة الرياضة في العصور القديمة والألعاب الأولمبية الحديثة والمجتمع وإدارة الرياضة والنزاهة في المنظمات الرياضية والتخطيط الاستراتيجي، والتسويق الاستراتيجي، والتربية الأولمبية وتعليم القيم، والسياسات الرياضية والأطر القانونية والعلاقات الدولية في السياسة الرياضية والحركة الأولمبية.