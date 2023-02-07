بمشاركة "شراحيلي".. محاضرة فنية وجمل تكتيكية تحضر الشباب للباطن

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تدريباته، والتي أُقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي، يأتي ذلك في إطار استعداداته لمواجهة فريق الباطن، ضمن منافسات الجولة الـ 16 لدوري روشن السعودي للمحترفين.