بمشاركة "شراحيلي".. محاضرة فنية وجمل تكتيكية تحضر الشباب للباطن

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تدريباته، والتي أُقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي، يأتي ذلك في إطار استعداداته لمواجهة فريق الباطن، ضمن منافسات الجولة الـ 16 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
انطلقت الحصة التدريبية بمحاضرة فنية عبر الفيديو، ثم أجرى اللاعبون تمارين إحماء وتسخين ولياقة، بعدها نفذ المدرب الإسباني مورينيو تدريبات متنوعة للنواحي الدفاعية والهجومية.
ثم أجرى المدير الفني تدريبات فنية اشتملت على الاستحواذ والضغط على حامل الكرة تبعتها تدريبات تكتيكية خصصها المدرب لرسم النهج التكتيكي لمباراة الباطن القادمة، حيث شارك اللاعب رياض شراحيلي في التدريبات الجماعية.
من جانب آخر واصل اللاعب فواز القرني برنامجه العلاجي في عيادة النادي، تمهيدًا لعودته للمشاركة في التدريبات.