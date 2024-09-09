"مانشيني" قبل مواجهة الصين غدًا: مباراة صعبة والأهم استغلال الفرص لكي نسجل

وقال "مانشيني" اليوم: فريق جيد على الرغم من الخسارة، أتوقع أن يكون غدًا في وضع أفضل من المباراة السابقة، ويجب أن نكون أفضل في يومنا ونستغل الفرص التي تتاح لنا لتحقيق النقاط الثلاث.