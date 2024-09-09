"مانشيني" قبل مواجهة الصين غدًا: مباراة صعبة والأهم استغلال الفرص لكي نسجل

تَحدث روبيرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي عن أجواء مواجهة "الأخضر" أمام المنتخب الصيني، خلال المؤتمر الصحفي الذي الخاص بالمباراة المرتقبة ضمن التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس العالم 2026.
وقال "مانشيني" اليوم: فريق جيد على الرغم من الخسارة، أتوقع أن يكون غدًا في وضع أفضل من المباراة السابقة، ويجب أن نكون أفضل في يومنا ونستغل الفرص التي تتاح لنا لتحقيق النقاط الثلاث.
وأعرب عن ثقته في قدرة المنتخب السعودي على استغلال الفرص، وقال: لكن من ناحية التدريبات دائمًا نركز على عملية التسجيل.
وأضاف: بغضّ النظر عن طريقة لعب المنتخب الصيني؛ يجب أن نركز على طريقتنا لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث غدًا.
وأردف مدرب المنتخب السعودي: مباراة الغد مختلفة تمامًا عن المباراة السابقة لكل المنتخبين، المباراة غدًا تبدأ بنتيجة 0- 0، أتمنى أن يكون مستوانا نفس المستوى الذي ظهرنا عليه في الشوط الثاني أمام إندونيسيا؛ حيث صنعنا الفرص ولكن يجب أن نستغلها ونسجل.
وتابع: في المباراة السابقة استغل منتخب اليابان الفرص واستطاع التسجيل، ومباراتنا غدًا صعبة، والأهم استغلال الفرص لكي نسجل.
وحول إهدار الفرص في المباراتين السابقتين وهل تم العمل على حل هذه المشكلة، قال "مانشيني": نعم نتدرب بشكل مكثف على التسجيل، ونعمل على أن نستمر في صناعة الفرص.
وردًّا على سؤال من الصحافة الصينية عن تأثير عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي، قال: هي مشكلة ولكن في قادم الأيام نتمنى أن يبذل اللاعبون جهدهم للحصول على دقائق أكبر للعب.
ويستعد المنتخب السعودي بقيادة مانشيني، لملاقاة مضيفه الصين يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من منافسات الدور الثالث في تصفيات كأس العالم.