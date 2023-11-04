3 أندية سعودية تستهدف ضم لوسيانو دا روشا نيفيز لاعب ساوباولو

ويلعب لوسيانو دا روشا نيفيز البالغ من العمر 30 عامًا، لنادي ساوباولو منذ أغسطس 2020، قادمًا من غريميو، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 2.5 مليون يورو.