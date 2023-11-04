3 أندية سعودية تستهدف ضم لوسيانو دا روشا نيفيز لاعب ساوباولو

كشف موقع "Onefootball"، عن اهتمام 3 أندية سعودية بالتعاقد مع البرازيلي لوسيانو دا روشا نيفيز، لاعب ساوباولو البرازيلي بالموسم القادم.
وأفاد نفس الموقع بأن هناك ثلاثة أندية سعودية من بينها "ضمك"، أبدت اهتمامها بمهاجم ساوباولو، ومن المتوقع أن يتم تقديم عرض ملموس خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت أن مسؤولي نادي ضمك وضعوا لوسيانو، هدفًا للتعاقد معه؛ حيث إنهم على استعداد لتقديم راتب يزيد على راتبه الحالي بحوالى 60%، لإقناعه بالانضمام للدوري السعودي.
ويلعب لوسيانو دا روشا نيفيز البالغ من العمر 30 عامًا، لنادي ساوباولو منذ أغسطس 2020، قادمًا من غريميو، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 2.5 مليون يورو.