"الهلال" و"بوما" شركاء لأربعة أعوام

أنهى مجلسُ إدارة نادي الهلال برئاسة الأستاذ "فهد بن سعد بن نافل" مساء اليوم الخميس؛ إجراءات توقيع شراكة رسمية مع شركة "بوما" الرياضة لمدة أربعة أعوام، اعتبارًا من الموسم الرياضي 2023/ 2024؛ تتولى بموجبها "بوما" تصميمَ وتصنيع ملابس فرق كرة القدم للرجال والسيدات في نادي الهلال بمختلف الفئات العمرية.
وعبر رئيس النادي الأستاذ "فهد بن نافل"، عن سعادته بتوقيع الشراكة مع "بوما" العلامة التجارية الرياضية الرائدة في العالم، مبينًا أن مدة الاتفاقية طويلة الأجل تسهم في أن يعمل كلا الطرفين على مزيد من النهوض وتحقيق الأهداف في أوسع نطاق جغرافي ممكن، مبيّنًا أن نجاحات ميرة "بوما" على مدى 75 عامًا، ساهمت خلالها في تطوير الملابس وملحقاتها الرياضية في أكثر من 120 دولة في العالم، تتوافق مع رغبة مجلس الإدارة في تحقيق نمو أكثر تأثيرًا في مختلف أنحاء العالم.
من جانبه شدّد المدير العام لشركة "بوما" في الشرق الأوسط "ثائر سايس"، على أن الشراكة مع الهلال تعدّ فرصة ثمينة في سوق رياضي سعودي يشهد نموًّا غيرَ مسبوق، مبينًا أن الهلال حقّق نجاحات محلية وقارية وعالمية، مختتمًا حديثه بأمنياته أن تستمرّ مشاركتهم في إسعاد الجماهير في السعودية وحول أنحاء العالم.