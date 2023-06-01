"الهلال" و"بوما" شركاء لأربعة أعوام

وعبر رئيس النادي الأستاذ "فهد بن نافل"، عن سعادته بتوقيع الشراكة مع "بوما" العلامة التجارية الرياضية الرائدة في العالم، مبينًا أن مدة الاتفاقية طويلة الأجل تسهم في أن يعمل كلا الطرفين على مزيد من النهوض وتحقيق الأهداف في أوسع نطاق جغرافي ممكن، مبيّنًا أن نجاحات ميرة "بوما" على مدى 75 عامًا، ساهمت خلالها في تطوير الملابس وملحقاتها الرياضية في أكثر من 120 دولة في العالم، تتوافق مع رغبة مجلس الإدارة في تحقيق نمو أكثر تأثيرًا في مختلف أنحاء العالم.