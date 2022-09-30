"الآسيوي" يمنح قطر شرف استضافة نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2024

وأضاف البيان: "وبعد عملية تحليل شاملة للملفات المترشحة والتقييم الكلي للمخاطر في الجوانب الرئيسية المختلفة، فقد تم اختيار قطر التي تستضيف نهائيات كأس العالم 2022 اعتباراً من شهر تشرين الثاني/نوفمبر هذا العام، من قبل اللجنة التي درست خمسة ملفات مترشحة تضمنت أيضاً إيران والسعودية والإمارات وأوزبكستان".