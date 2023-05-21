"ريتوترز" ينتزع كأس بطولة الرياض الأولى لكرة الشبكة

وأبدت رئيسة اللجنة السعودية لكرة الشبكة الأميرة غادة بنت عبدالله بن محمد فخرها واعتزازها بمشاركة أكثر من 100 لاعبة في البطولة الأولى التي تنظمها اللجنة، مؤكدةً أن اللجنة قادرة على تنظيم واستضافة بطولات أكبر من حيث المستوى الفني؛ بمتابعة واهتمام رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.