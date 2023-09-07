بعد إقالة مارسيل كايزر.. الشباب يستهدف التعاقد مع الإنجليزي "جون تيري"

توصلت إدارة نادي الشباب إلى اتفاق شفهي مع المدرب الإنجليزي جون تيري، لتولي القيادة الفنية للفريق، خلال الفترة المقبلة خلفًا لمارسيل كايزر وفق ما كشفته صحيفة "The Sun" البريطانية.
وأعلن نادي الشباب مساء أمس الأربعاء إقالة مدربه الهولندي مارسيل كايزر، بعد عدة أسابيع فقط من توليه تدريب الفريق؛ لسوء النتائج منذ بداية الموسم، وتكليف الأرجنتيني خوان براون بدلًا منه.
وكتبت الصحيفة البريطانية أن "تيري" الذي يعمل حاليًا على صفقة مدتها عام واحد كمستشار في أكاديمية تشيلسي، على وشك الانضمام إلى نادي الشباب السعودي، مقابل صفقة ضخمة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم التواصل مع "تيري" صاحب الـ42 عامًا، من قِبَل مسؤولي الشباب منذ حوالى شهر، واتفقوا معه على عقد لمدة عامين على الأقل وقد يصل إلى 4 مواسم.
يُذكر أن الشباب يمتلك نقطتين فقط، ويحتل المركز الـ17 (قبل الأخير)، بعد فشله في الفوز بأي مباراة خلال 5 جولات في منافسات دوري روشن السعودي.