بعد إقالة مارسيل كايزر.. الشباب يستهدف التعاقد مع الإنجليزي "جون تيري"

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم التواصل مع "تيري" صاحب الـ42 عامًا، من قِبَل مسؤولي الشباب منذ حوالى شهر، واتفقوا معه على عقد لمدة عامين على الأقل وقد يصل إلى 4 مواسم.