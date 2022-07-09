"الباطن" يجدد ثقته بالحارس الأورغوياني "كامبانيا" حتى 2024

يُذكر أن مارتن كامبانيا يبلغ من العمر 33 عامًا، ويُعتبر أبرز إنجازاته الفوز ببطولة كوبا سود أمريكانا لأندية أمريكا الجنوبية في 2017 مع إنديبندينتي.