"الباطن" يجدد ثقته بالحارس الأورغوياني "كامبانيا" حتى 2024

أعلنت إدارة نادي الباطن برئاسة ناصر الهويدي، يوم السبت، تجديد عقد الأوروغوياني مارتن كامبانيا، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم حتى 2024.
وكان الحارس الدولي الأوروغوياني انضم إلى الباطن خلال فترة الانتقالات الصيفية موسم 2020 في صفقة انتقال حر قادماً من نادي إنديبندينتي الأرجنتيني.
وخلال الموسمين الماضيين شارك كامبانيا مع الباطن في 57 مباراة واستقبلت شباكه 90 هدفاً، في حين خرج بشباك نظيفة في 11 مباراة.
وعلى المستوى الدولي يعد كامبانيا حارساً احتياطياً في صفوف منتخب الأوروغواي، وخاض بشعار بلاده 9 مباريات دولية استقبل خلالها 12 هدفاً، وخرج بشباك نظيفة مرتين.
يُذكر أن مارتن كامبانيا يبلغ من العمر 33 عامًا، ويُعتبر أبرز إنجازاته الفوز ببطولة كوبا سود أمريكانا لأندية أمريكا الجنوبية في 2017 مع إنديبندينتي.