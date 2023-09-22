دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة "هانغتشو 2022".. رفع العلم السعودي في قرية الرياضيين.. والطاولة تخسر من بطل العالم

ويمثّل المملكةَ 193 رياضيًّا ورياضية، يشاركون في 19 لعبة؛ وهي: كرة القدم، وكرة السلة 5×5، وكرة اليد، وألعاب القوى، والفروسية، والسهام، والمبارزة، والرماية، والتجديف، ورفع الأثقال، والملاكمة، والتايكوندو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكوراش، وكرة الطاولة، والتنس، والجولف، والرياضات الإلكترونية.