دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة "هانغتشو 2022".. رفع العلم السعودي في قرية الرياضيين.. والطاولة تخسر من بطل العالم

وصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مساء اليوم الجمعة، إلى مدينة هانغتشو الصينية؛ لترؤّس وفد المملكة المشارك في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة "هانغتشو 2022" التي تفتتح رسميًّا غدًا السبت في مدينة هانغتشو، وتستمرّ حتى الثامن من أكتوبر المقبل.
وكان في استقبال "الفيصل" لدى وصوله إلى الصين كلٌّ من: الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله مدير الوفد السعودي المشارك، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن الحربي.
ويضمّ الوفد الرسمي للفيصل: نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نائب رئيس الوفد الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية مدير الوفد الأمير عبدالله بن فهد، وعضو مجلس الإدارة أضواء العريفي، والرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة عبدالعزيز بن أحمد باعشن.
ويمثّل المملكةَ 193 رياضيًّا ورياضية، يشاركون في 19 لعبة؛ وهي: كرة القدم، وكرة السلة 5×5، وكرة اليد، وألعاب القوى، والفروسية، والسهام، والمبارزة، والرماية، والتجديف، ورفع الأثقال، والملاكمة، والتايكوندو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكوراش، وكرة الطاولة، والتنس، والجولف، والرياضات الإلكترونية.
يذكر أن المملكة حقّقت ما مجموعه 61 ميدالية "25 ذهبية - 13 فضية - 23 برونزية" طوال مشاركاتها في الأسياد الآسيوية منذ بانكوك 1978م؛ حيث حقّقت ميدالية برونزية وحيدة في نيودلهي 1982م، وفضية وحيدة في سيئول 1986م، وبرونزية واحدة في بكين 1990م، وتسع ميداليات في هيروشيما 1994م "1 ذهبية - 3 فضيات - 5 برونزيات"، ومثلها في بوسان 2002م "7 ذهبيات - 1 فضية - 1 برونزية"، و14 ميدالية في الدوحة 2006م "8 ذهبيات - 6 برونزيات"، و13 ميدالية في غوانزو 2010م "5 ذهبيات - 3 فضيات - 5 برونزيات"، وسبع ميداليات في إنشون 2014م "3 ذهبيات - 3 فضيات - 1 برونزية"، وستّ ميداليات في جاكرتا 2018م "ذهبية - فضيتين - 3 برونزيات".
يفتتح فخامة الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، بحضور عدد من رؤساء وممثّلي الدول الآسيوية، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ؛ دورة الألعاب الآسيوية على ملعب "بيج لوتوس" الذي يتّسع لأكثر من 80 ألف متفرج، والذي سيشهد حفل الافتتاح والختام ومنافسات ألعاب القوى بالدورة.
وتشكل الدورةُ فرصةً للصين لإظهار براعتها التنظيمية والرياضية، وهي التي استضافت الدورة مرتين سابقتين في بكين 1990م، وغوانزو 2010م؛ حيث تقام المنافسات على 54 موقعًا، ويتنافس من خلالها اللاعبون على 481 ميدالية موزعة على 40 رياضة.
وتعتبر الدورة من أكبر الدورات، ويشارك فيها أكثر من 12 ألف رياضي ورياضية يمثلون 45 دولة في مدينة هانغتشو، وهي التي تأجّلت لمدة عام بسبب فيروس كوفيد 19.
سيرفع اللاعبان "أحمد الشربتلي، ودنيا أبو طالب"، العلمَ السعودي، في مسيرة حفل الافتتاح الذي سيقام عند الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة، الثامنة مساءً بتوقيت الصين.
جرت صباح اليوم الجمعة، مراسمُ رفع العلم السعودي داخل قرية الرياضيين بمدينة هانغتشو الصينية، بحضور مدير البعثة السعودية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، ومشاركة أعضاء البعثة من إداريين ورياضيين.
وتضمّنت المراسمُ رفعَ جميع أعلام الدول المشاركة بالدورة، والتي يبلغ عددها 45 دولة آسيوية.
حقّقت لاعبةُ المنتخب السعودي للتجديف "هياء المامي"، المركزَ السادس في نصف نهائي منافسات مسابقة "W1x" الذي أُقيم اليوم بزمن "9.00.36" دقيقة.
وبهذا الزمن انتقلت "هياء" إلى منافسات مجموعة "B" لتحديد المراكز من 6-12، التي ستقام يوم 25 من الشهر الجاري.
فيما أنهى زميلها "راكان علي رضا" مشاركته في الدورة بتحقيقه المركزَ الثالث في منافسات مجموعة "C" لفئة "M1x" بزمن "8.21.98" دقيقة.
خسر المنتخبُ السعودي لكرة الطاولة الأولى في المنافسات، من نظيره الصيني بطل العالم وصاحب ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 وأسياد جاكرتا 2018م والمصنّف الأول بالعالم، بنتيجة "3-0"، بتواجد علي الخضراوي، وتركي المطيري، وعزام عالم.
ويلاقي الأخضر فيتنام في مباراته القادمة ضمن المجموعة الأولى الحديدية.
خاض المنتخبُ السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا، حصةً تدريبية مساء اليوم على ملعب جامعة زهانج في مدينة هوتشو الصينية، بمشاركة جميع اللاعبين.
وقسّم المدربُ الوطني سعد الشهري التدريبَ إلى مجموعتين؛ حيث خاض المشاركون بصفة أساسية في مباراة الأمس أمام منغوليا، مرانًا استرجاعيًّا في الصالة الرياضية بمقر سكن الفريق.
فيما اشتملت تدريباتُ المجموعة الثانية على تمارين استرجاعية لياقية، والتدريب على الكرات العرضية، ومناورة على منتصف الملعب، والتسديد على المرمى، قبل أن تختتم بتمارين الإطالة.
ويخوض الأخضرُ لقاءَه الأخيرَ في المجموعة الثانية، أمام المنتخب الفيتنامي، عند الثانية والنصف من ظهر بعد غدٍ الأحد.
اختتم المنتخبُ السعودي للسلة، اليوم، معسكرَه التدريبي في مدينة هانزو الصينية، والذي استمرّ ستة أيام، خاض فيه مواجهتَيْن ودّيّتَيْن، وانتصر فيهما على فريقَي: هو شو تيم، وفريق جاهان يونغ، الصينيَّيْن.
ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى التي تضمّ: كازاخستان وإيران والإمارات العربية المتحدة، على أن يفتتح مشاركته بالدورة بمواجهة المنتخب الكازاخستاني يوم الثلاثاء المقبل.
ويضمّ المنتخب كلًّا من: محمد المرواني، ومحمد السويلم، ومثنى المرواني، ومصعب قاضي، وعبدالرحمن فلاتة، ومحمد حمزة، وثامر محمد، وعلي الشبيلي، وخالد عبدالجبار، وفهد بلال، ومرزوق المولد.
وصلت عصر اليوم الجمعة بعثةُ المنتخب السعودي لكرة اليد، إلى مدينة هانغتشو الصينية؛ للمشاركة في المجموعة الرابعة من مسابقة كرة اليد، والتي تضمّ إيران ومنغوليا واليابان.
وتضمّ بعثة المنتخب 16 لاعبًا؛ حيث سيدشنون مشاركتهم بالدورة بعد غدٍ الأحد أمام المنتخب الياباني.
كما وصلت اليوم بعثةُ المنتخب السعودي للسهام، والمكوّنة من 15 رياضيًّا من إداريين وفنيين ولاعبين ولاعبات.