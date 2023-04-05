ريال مدريد يقسو على برشلونة برباعية ويبلغ نهائي كأس ملك إسبانيا

افتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول 45+1، وفرض الفرنسي كريم بنزيمة نفسه نجمًا للمباراة بتسجيله ثلاثية، بدأها من تسديدة عقب تمريرة من الكرواتي مودريتش بعد خمس دقائق من انطلاق الشوط الثاني. وعاد بنزيمة ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ركلة جزاء (58). واختتم أفضل لاعب في العالم مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الرابع لريال مدريد والثالث له في الدقيقة الـ(81). وهذا الهاتريك الأول الذي يسجله بنزيمة في برشلونة عبر مسيرته، كما أنه الهاتريك الثاني هذا الأسبوع بعد أن سجّل ثلاثية في مرمى ريال بلد الوليد في الدوري الأحد الفائت.