ريال مدريد يقسو على برشلونة برباعية ويبلغ نهائي كأس ملك إسبانيا

قاد النجم الفرنسي كريم بنزيمة فريقه ريال مدريد إلى التأهل إلى المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا بفوزه الكبير على غريمه التقليدي برشلونة برباعية نظيفة بين أرضه وجماهيره مساء أمس الأربعاء على ملعب "كامب نو"، وذلك في إياب نصف نهائي البطولة.
وبهذه النتيجة الكبيرة يكون ريال مدريد قد عوّض خسارته ذهابًا بهدف دون رد؛ ليضرب موعدًا في النهائي مع أوساسونا المتأهل على حساب أتلتيك بلباو.
افتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول 45+1، وفرض الفرنسي كريم بنزيمة نفسه نجمًا للمباراة بتسجيله ثلاثية، بدأها من تسديدة عقب تمريرة من الكرواتي مودريتش بعد خمس دقائق من انطلاق الشوط الثاني. وعاد بنزيمة ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ركلة جزاء (58). واختتم أفضل لاعب في العالم مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الرابع لريال مدريد والثالث له في الدقيقة الـ(81). وهذا الهاتريك الأول الذي يسجله بنزيمة في برشلونة عبر مسيرته، كما أنه الهاتريك الثاني هذا الأسبوع بعد أن سجّل ثلاثية في مرمى ريال بلد الوليد في الدوري الأحد الفائت.
ويأتي تأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية لأول مرة منذ 2013-2014، في حين هي المرة الثانية التي يبلغ فيها أوساسونا المباراة النهائية لمسابقة الكأس بعد الأولى عام 2005 عندما خسر أمام ريال بيتيس 1-2 بعد التمديد.