عيَّن الاتحاد الدولي للبلياردو والسنوكر اليوم السعودية نجلاء العليان نائبة لرئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، بوصفها عضوة وممثلة عن القارة الآسيوية في لجنة المرأة بالاتحاد الدولي "IBSF".
وجاء اختيار نجلاء العليان خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي، وترشيحها من قِبل الأعضاء بعد اطلاعهم على الملف الذي رفعه مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بقيادة الدكتور ناصر الشمري، الذي تضمّن التطور الكبير والعمل الاحترافي الذي شهدته رياضة البلياردو والسنوكر في السعودية بعد دخولها رسميًّا إلى الأندية، وإقامة دوريات للأندية بمختلف الدرجات والفئات، بجانب إقامة دوريات وبطولات للبلياردو والسنوكر للسيدات في السعودية، وتفعيل مشاركة العنصر النسائي في البطولات المحلية والخارجية.
وجاء اختيار نجلاء العليان عضوة في الاتحاد الدولي لتكون أول سعودية تدخل عضوية الاتحادات الرياضية الدولية.
وقد أبدت سعادتها، وقدمت شكرها إلى رئيس مجلس الإدارة، الدكتور ناصر الشمري، على ما بذله من جهود وعمل في تطوير هذه الرياضة في الجوانب كافة، والحرص على الوجود والتمثيل في المجالات والجوانب كافة.
من جانبه، هنأ رئيس الاتحاد، الدكتور ناصر الشمري، نجلاء العليان، وقال: "أبارك اختيارها عضوة في الاتحاد الدولي. وهذا نجاح كبير لنا في مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر.. وتحقق بفضل الله، ثم بالدعم الذي تجده الاتحادات واللجان الرياضية بشكل عام، ورياضة البلياردو والسنوكر بشكل خاص، من قِبل سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي، والتوجيهات والمتابعة المستمرة لنا نحن الرياضيين".