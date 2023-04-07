السعودية نجلاء العليان نائبة لرئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر

من جانبه، هنأ رئيس الاتحاد، الدكتور ناصر الشمري، نجلاء العليان، وقال: "أبارك اختيارها عضوة في الاتحاد الدولي. وهذا نجاح كبير لنا في مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر.. وتحقق بفضل الله، ثم بالدعم الذي تجده الاتحادات واللجان الرياضية بشكل عام، ورياضة البلياردو والسنوكر بشكل خاص، من قِبل سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي، والتوجيهات والمتابعة المستمرة لنا نحن الرياضيين".