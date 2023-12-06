الرياض تجهز أخضر البلياردو والسنوكر لبطولة الأردن العربية

وكان رئيس الاتحاد الدكتور ناصر الشمري قد وقف على تحضيرات المعسكر من خلال عقده عددًا من الاجتماعات مع أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، وحثّهم على الانضباط وبذل الجهود في المعسكر، وتحقيق النتائج الإيجابية، وتقديم المستوى الرائع، وتمثيل الوطن خير تمثيل في البطولة العربية.