الرياض تجهز أخضر البلياردو والسنوكر لبطولة الأردن العربية

اعتمد مجلسُ إدارة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر البرنامجَ الزمني الموسم 2024 للمنافسات المحلية والمشاركات الخارجية، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدوري الذي عُقد اليوم الأربعاء في مقر تدريب الاتحاد بمدينة الرياض، برئاسة الدكتور ناصر الشمري، وحضور كافة أعضاء المجلس، بالإضافة للعضو الجديد ممثل لجنة اللاعبين أحمد آل جبار، وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع، والاطلاع على العديد من الجوانب التي تخصّ الاتحاد.
من جانب آخر انتظم لاعبو المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر في المعسكر الداخلي الذي يقام في مركز تدريب الاتحاد بمدينة الرياض؛ وذلك استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية، والتي ستقام في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 10 إلى 20 من شهر ديسمبر الجاري.
وكان رئيس الاتحاد الدكتور ناصر الشمري قد وقف على تحضيرات المعسكر من خلال عقده عددًا من الاجتماعات مع أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، وحثّهم على الانضباط وبذل الجهود في المعسكر، وتحقيق النتائج الإيجابية، وتقديم المستوى الرائع، وتمثيل الوطن خير تمثيل في البطولة العربية.
يذكر أن معسكر اللاعبين يضمّ 13 لاعبًا هم: "أحمد القحطاني، وخالد العتيبي، وسعد الدريس، وخالد الغامدي، والوليد المضيان، ونواف الشمردل، ومشاري الشمردل، وفارس آل مدن، وعمر العجلاني، وصالح العامودي، وأيمن العمري، وزياد القباني، وعبدالله القباني".