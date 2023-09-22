تعيين علي الأحمري عضوًا في لجنة الحكام.. والإسباني "روبيرتو دياز" مسؤولًا عن الحكام المساعدين

ويحمل الأحمريُّ درجةَ الماجستير في الإدارة الرياضية من جامعة الملك عبدالعزيز، وعمل حكمًا لأكثر من 20 عامًا، بالإضافة إلى كونه مقيمًا ومحاضرًا للحكام، كما شغل منصبَ رئيس لجنة الحكام الفرعية في عسير لمدة 6 مواسم.