استعدادًا لكأس آسيا.. الأخضر تحت 17 عامًا يتعادل مع إيران وديًّا

تعادَلَ المنتخب السعودي تحت 17 عامًا مع منتخب إيران بنتيجة 1-1 في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب منطقة جبل علي، ضمن ختام المعسكر المقام في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.
وجاء هدف "الأخضر" عن طريق اللاعب محمد هزازي في الدقيقة الـ77 من مجريات المباراة.
ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: محمود البرية في حراسة المرمى، سعد المطيري، عبدالسلام برناوي، ياسين خالد، محمد المحيش، محمد هزازي، رامز العطار، فرحة الشمراني، نواف الجدعاني، نواف البشري وطلال حاجي.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا يأتي ضمن المجموعة "الثالثة" في بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023، وإلى جانبه منتخبات (أستراليا، الصين وطاجيكستان).