استعدادًا لكأس آسيا.. الأخضر تحت 17 عامًا يتعادل مع إيران وديًّا

تعادَلَ المنتخب السعودي تحت 17 عامًا مع منتخب إيران بنتيجة 1-1 في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب منطقة جبل علي، ضمن ختام المعسكر المقام في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.