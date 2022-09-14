رياضة

النصر يسعى لأخذ نصيبه من الباطن .. والاتحاد لعبور الخليج

في الجولة 4 من دوري روشن
النصر يسعى لأخذ نصيبه من الباطن .. والاتحاد لعبور الخليج
أحمد سرور
أحمد سرور

تستكمل اليوم الخميس، منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين بثلاث مواجهات منتظرة.

الباطن - النصر

يحل النصر صاحب المركز السابع ( 6 نقاط )، ضيفًا ثقيلاً، على نظيره الباطن صاحب المركز الأخير من دون نقاط ، وذلك على أرض ملعب نادي الباطن بحفر الباطن.

النصر يسعى إلى مواصلة العزف على نغمة الانتصار، وأخذ نصيبه من مستضيفه، والقفز نحو مربع الكبار في حال الفوز.

في المقابل يأمل الباطن الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور والخروج من اللقاء ولو بنقطة التعادل.

الاتفاق - الرائد

لقاء عنوانه ( فارق النقطة يشعل المواجهة) بين الاتفاق (الثامن - 4 نقاط ، ونظيره الرائد ( العاشر - 3 نقاط )، وذلك على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

الاتحاد - الخليج

بشعار الاقتراب أكثر من الصدارة، يستضيف الاتحاد ( الرابع - 7 نقاط) نظيره الخليج (المركز 13 - نقطة واحدة) ، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.

الاتحاد يأمل تخطي محطة الخليج بانتصار يقربه أكثر من الصدارة.

في المقابل يأمل الضيف الابتعاد عن ذيل القائمة ولو مؤقتًا.

نادي الاتحاد
نادي النصر
نادي الباطن
نادي الخليج
دوري روشن السعودي للمحترفين

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