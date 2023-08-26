النصر يبدأ أوّل اتصالاته لضمّ البرازيلي رافينها نجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن دخول النصر في مفاوضات مع برشلونة الإسباني، للتعاقد مع البرازيلي رافينها دياز، نجم الفريق، بالميركاتو الصيفى الحالى.
وأفاد موقع "fanaticos" باهتمام النصر الكبير بضمّ رافينها؛ حيث كانت هناك اتصالات بالفعل من إدارة ناديه الإسباني، ولكن لا يوجد عرض رسمي حتى الآن.
كما أكّد الصحفي "جيانلويجي لونجاري" على أن مسؤولي النصر بدؤوا بالفعل اتصالاتهم الأولى مع برشلونة من أجل كسب خدمات البرازيلي رافينها دياز بالموسم الجديد.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن كلًّا من ناديَي الأهلى والهلال أَبْدَيَا اهتمامها باللاعب البرازيلي، ولكن رافينها يرغب فى البقاء واللعب مع برشلونة، كما حظي اللاعب أيضًا باهتمام كبير من قبل نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
وكان رافينها البالغ من العمر 26 عامًا، انضمّ إلى برشلونة الصيف الماضي، قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2021، كما سبق له تمثيل عدة أندية؛ أبرزها: أفاي، فيتوريا دي غيماريش، سبورتينغ لشبونة، ستاد رين.