على حساب "اليونايتد".. مانشستر سيتي يتوج بلقب كأس درع المجتمع الإنجليزي

بادر اليونايتد بالتقدم في النتيجة عن طريق الأرجنتيني غارناتشو من مجهود فردي مميز توغل خلاله في منطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة زاحفة استقرت في الشباك؛ وذلك في الدقيقة 82.