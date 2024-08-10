على حساب "اليونايتد".. مانشستر سيتي يتوج بلقب كأس درع المجتمع الإنجليزي

تُوج فريق مانشستر سيتي بلقب كأس درع المجتمع الإنجليزي للمرة السابعة في تاريخه، بفوزه على جاره وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد بركلات الجزاء الترجيحية (7- 6)، عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي (1- 1)، اليوم السبت على ملعب "ويمبلي" الشهير في العاصمة البريطانية لندن؛ وذلك في المباراة التي تسبق انطلاق الموسم الجديد بأسبوع واحد.
بادر اليونايتد بالتقدم في النتيجة عن طريق الأرجنتيني غارناتشو من مجهود فردي مميز توغل خلاله في منطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة زاحفة استقرت في الشباك؛ وذلك في الدقيقة 82.
ونجح مانشستر سيتي في إدراك التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة برأسية النجم البرتغالي برنارد سيلفا، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء التي ابتسمت في نهاية المطاف لفريق مانشستر سيتي.