الجواد "فودن" يفوز بكأس الأمن العام.. و"الأموي" يحقق كأس نادي سباقات الخيل

فاز الجواد "بسول"، المملوك للأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، بالشوط الثالث، الذي امتد ١٢٠٠ متر، وكان مفتوح الدرجات للإنتاج المحلي، بعمر ٤ سنوات فأكثر. وقطع الجواد الشوط في دقيقة و١٢ ثانية و٨٠ جزءًا من الثانية، مع الخيال أصيل السرحاني، وبإرشاد من المدرب لوكاس جايتن.