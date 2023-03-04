الجواد "فودن" يفوز بكأس الأمن العام.. و"الأموي" يحقق كأس نادي سباقات الخيل

اختُتمت مساء اليوم فعاليات الحفل الـ101 من موسم السباقات على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، بتنظيم من نادي سباقات الخيل، وبمجموع جوائز بلغ مليونًا و275ألف ريال.
وشهد الحفل 11 شوطًا، أبرزها كأس الأمن العام التي ذهبت للجواد "فودن"، وكأس نادي سباقات الخيل التي فاز بها الجواد "الأموي"، وبطولة الألف التي توجت بها الفرس "غلا لولوة".
قطع الجواد "فودن" لمالكه رفاعي صنت الغريبان الشوط التاسع من الحفل في دقيقة و38 ثانية و54 جزءًا من الثانية، مع الخيال عبدالعزيز الموسى، وبإرشاد المدرب ناصر فواز.
وبلغت مسافة الشوط 1600 متر، تنافس فيها المستورد والإنتاج مفتوح الدرجات، عمر ٤سنوات فأكثر.
حل الجواد "الأموي" أولا ًفي الشوط العاشر من الحفل قاطعًا مسافة 1400 متر في دقيقة و26 ثانية و14 جزءًا من الثانية.
وحدد النادي العمر في الشوط، الذي تنافس فيه الإنتاج مفتوح الدرجات بـ4 سنوات. والفائز ملك لأبناء هيف بن محمد عبود القحطاني، ويدربه بدر سعود رزيق، بينما قاده الخيال محمد الدهام.
فازت الفرس "غلا لولوة"، المملوكة لأبناء سالم علي آل علي، بآخر أشواط الحفل، وقطعت الفرس مع الخيال عبدالله الخميس، والمدرب ممدوح العلي، السباق البالغة مسافته 1600 متر في دقيقة و40 ثانية و10أجزاء من الثانية.
وفتح النادي الدرجات في الشوط للمستورد والإنتاج، عمر 3 سنوات.
وانطلقت سباقات اليوم بشوط للأفراس المبتدئة، إنتاج محلي، وفازت به الفرس "سداهيم"، المملوكة لثامر زيد غازي البقمي، بعدما قطعت١٤٠٠ متر في دقيقة و٢٨ ثانية وخمسة أجزاء من الثانية.
وحدد النادي العمر في الشوط بـ٤ سنوات.
وقاد الخيال لويس موراليس "سداهيم"، بإرشاد من المدرب طارق البقمي.
حسم الجواد "استقلال" الشوط الثاني، الذي خصص للخيل العربية المبتدئة، عمر ٣ سنوات، بمسافة ١٤٠٠ متر، قطعها صاحب المركز الأول في دقيقة و٣٥ ثانية و٩٧ جزءًا من الثانية. والفائز ملك لإسطبل سيالة، ويدربه ريعان إبراهيم، بينما قاده الخيال عبدالله الخميس.
فاز الجواد "بسول"، المملوك للأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، بالشوط الثالث، الذي امتد ١٢٠٠ متر، وكان مفتوح الدرجات للإنتاج المحلي، بعمر ٤ سنوات فأكثر. وقطع الجواد الشوط في دقيقة و١٢ ثانية و٨٠ جزءًا من الثانية، مع الخيال أصيل السرحاني، وبإرشاد من المدرب لوكاس جايتن.
اقتنص الجواد "نورتون ثورب بوي" أول مراكز الشوط الرابع، الذي خُصص لعمر ٤ سنوات فأكثر تكافؤ (٠-٨٠)، وامتد لـ١٦٠٠ متر، طواها الفائز المملوك لعبدالله إبراهيم عبدالله الخشان في دقيقة و٣٩ ثانية و٨٨ جزءًا من الثانية.
ودرّب عبدالعزيز المتعب "نورتون ثورب بوي"، بينما قاده الخيال نواف المضياني.
حصد الجواد "أشجع"، المملوك لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، المركز الأول في الشوط الخامس، الذي خُصص للخيل المبتدئة، إنتاج محلي، بعمر ٣ سنوات، على مسافة ١٨٠٠ متر.
وبقيادة الفارس كاميلو أوسبينا وإرشاد المدرب أحمد محمود سجل "أشجع" زمنًا قدره دقيقة و٥٣ ثانية و٢٠ جزءًا من الثانية.
تنافست في الشوطان السادس والسابع الجياد الرابحة ١-٣ مرات فوز، بعمر ٤ سنوات، لمسافة ١٨٠٠ متر، و١-٢ مرة فوز، بعمر ٣ سنوات، لمسافة ١٦٠٠ متر.
وفاز "ابن رمثان"، المملوك لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بالشوط السادس، وسجل زمنًا قدره دقيقة و٥٢ ثانية و٧٥ جزءًا من الثانية، مع الخيال عبدالله الفيروز والمدرب أحمد محمود.
وحسم "رستم باشا"، المملوك لسعد أحمد عبد الواحد، الشوط السابع، مسجلا ًزمنًا قدره دقيقة و٤٠ ثانية و٥١ جزءًا من الثانية، مع الخيال عادل الفريدي والمدرب فهد الفهيد.
احتلت "نجابة العز" المركز الأول في الشوط الثامن، الذي تنافست فيه الأفراس بعمر ٤ سنوات فأكثر (مفتوح الدرجات) من المستورد والإنتاج. ومع الخيال عادل الفريدي قطعت "نجابة العز"، المملوكة لماجد مهل وصل البقمي، مسافة ٢٤٠٠ متر في دقيقتين و٣٥ ثانية و٨١ جزءًا من الثانية، بإرشاد من المدرب غيث الغيث.