دوري روشن للمحترفين: الأهلي يخطف فوزًا مثيرًا من أمام التعاون ويزاحم الاتحاد على الوصافة

خطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا مثيرًا للغاية من شقيقه التعاون في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.