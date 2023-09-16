دوري روشن للمحترفين: الأهلي يخطف فوزًا مثيرًا من أمام التعاون ويزاحم الاتحاد على الوصافة

خطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا مثيرًا للغاية من شقيقه التعاون في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين.
أهداف المباراة سجلها عبدالباسط هندي في الدقيقة الرابعة قبل أن يضيف وليد الأحمد الهدف الثاني في الدقيقة الـ23 بالخطأ في مرمى فريقه التعاون. وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع (45+3) سجل جواو بيدرو الهدف الأول للتعاون.
وفي شوط المباراة الثاني، وفي الدقيقة الـ51، سجل موسى بارو هدف التعادل للتعاون قبل أن يسجل ماكسيمان الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة الـ68 بقذيفة من خارج الصندوق.
يُذكر أن حكم المباراة ألغى هدف التعادل للتعاون عن طريق موسى بارو، الذي سجله في الدقيقة الـ90، بعد الرجوع لتقنية الڤار.
وشهدت المباراة حالتَي طرد عند الدقيقة الـ90+5 في الوقت المتحسب بدلاً من الضائع للاعب الأهلي عبدالباسط هندي، ولاعب التعاون "ألفارو ميدران".
وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة رقم 15 مزاحمًا الاتحاد على المركز الثاني، فيما توقف رصيد التعاون عند النقطة رقم 13.