"القاسم" يصل إلى طشقند دعماً لأخضر الشباب في كأس آسيا

وصل الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، دعمًا للمنتخب الوطني تحت 20 عامًا والذي يستهل مشواره اليوم في كأس آسيا أمام منتخب قيرغيزستان.
وأعرب الأمين العام للاتحاد السعودي عن تمنياته للمنتخب الوطني بالتوفيق في البطولة من أجل الاحتفاظ على اللقب، والتأهل إلى كأس العالم للشباب 2023.
وأكد القاسم على دعم الاتحاد السعودي الكامل للبعثة والمتابعة المستمرة لها من أجل تذليل أي عقبات قد تواجهها.
يذكر أن قرعة كأس آسيا وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة بجانب كل من اليابان، الصين وقرغيزستان.