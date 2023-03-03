"القاسم" يصل إلى طشقند دعماً لأخضر الشباب في كأس آسيا

وصل الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، دعمًا للمنتخب الوطني تحت 20 عامًا والذي يستهل مشواره اليوم في كأس آسيا أمام منتخب قيرغيزستان.