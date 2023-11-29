ضمن منافسات الجولة الـ 15 من دوري روشن .. الاتفاق يكثف استعداداته لمواجهة الأخدود

كثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق استعداداته في التدريب الذي أقيم اليوم الأربعاء على الملعب الرديف بنادي الاتفاق .
يأتي ذلك ضمن تحضيرات أحمر الشرقية لمواجهة الأخدود ، السبت المقبل ، في نجران ضمن منافسات الجولة الـ 15 لدوري روشن السعودي.
وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي "جيرارد " قد اشتمل على محاضرة الفيديو الفنية ، وتمارين التقوية في الصالة الرياضية بالنادي، بعد ذلك الإحماء في الملعب مع المعد البدني، فيما تركز التدريب بعد ذلك على الجانب التكتيكي الذي سيطبقه الفريق في مواجهة الأخدود، واختتم التدريب بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.