بعد باشكتاش.. غلطة سراي يكثّف مفاوضاته الرسمية مع النصر للتعاقد مع تاليسكا

كشفت صحيفة "milliyet" التركية عن تقديم نادي غلطة سراي التركي عرضًا رسميًّا، للتعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية أن مسؤولي باشكتاش اجتمعوا مع تاليسكا، لكن النادي التركي انسحب من صفقة انتقال اللاعب بسبب خلافات حول المسائل المالية.
وأفادت الصحيفة بأنه بعد محاولات باشكتاش لضمّ تاليسكا، تدخل غلطة سراي من أجل النجم البرازيلي؛ حيث كثّف اتصالاته الرسمية للحصول على اللاعب.
وجدّدت إدارة النصر في أبريل الماضي، عقد تاليسكا صاحب الـ29 عامًا، إلى عام 2026، الذي قد انتقل إليه في صيف 2021 قادمًا من غوانغجو ايفرغراند.