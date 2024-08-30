فريق النصر للسيدات يبحث عن بطاقة التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا

يبحث فريق النصر لكرة القدم للسيدات، غداً السبت، عن انتزاع بطاقة الترشح إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للسيدات 2024-2025، حيث يخوض فريق سيدات النصر آخر مواجهاته في الدور التمهيدي في دوري أبطال آسيا للسيدات، حينما يستضيف فريق أبو ظبي (الإمارات)، على ملعب جامعة الملك سعود (الرياض)، لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.