فريق النصر للسيدات يبحث عن بطاقة التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا

يبحث فريق النصر لكرة القدم للسيدات، غداً السبت، عن انتزاع بطاقة الترشح إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للسيدات 2024-2025، حيث يخوض فريق سيدات النصر آخر مواجهاته في الدور التمهيدي في دوري أبطال آسيا للسيدات، حينما يستضيف فريق أبو ظبي (الإمارات)، على ملعب جامعة الملك سعود (الرياض)، لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.
يتصدر نادي النصر السعودي الترتيب متقدماً على أبو ظبي الإماراتي بفارق الأهداف، مما يعني أن التعادل سيكون كافياً لتقدم المُضيف.
وقد تألق الثلاثي الهجومي المكون من لينا بوساحة وروث كيبوي وكلارا لوفانغا في المباراتين السابقتين، وسوف يعتمد النصر على أدائهن الجماعي ومهاراتهن الفردية لضمان تأهله.
من جهته واجه أبو ظبي ضغوطاً شديدة في المباراة الأخيرة التي فاز فيها بهدف نظيف على مياوادي، ولكن المدربة سارة حسنين سوف تسعى إلى تحقيق نفس القدر من المثابرة من أجل صد هجوم النصر وقيادة الفريق الإماراتي إلى النهائيات.
وفي المباراة الثانية من ذات المجموعة، يلتقي فريق ماياوادي (ميانمار) مع نظيره يونغ إيلفانتس (لاوس)، على ملعب نادي النصر في العاصمة السعودية الرياض.
فبعد خسارتين متتاليتين، أصبح مياوادي من ميانمار ويونغ إيلفانتس من لاوس خارج المنافسة، حيث يلعبان في هذه المباراة من أجل تحقيق انتصار للذكرى.