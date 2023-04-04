في مؤجلة الـ 17 من دوري روشن .. الهلال يسقط الفيحاء بثنائية "إيغالو" ويقفز إلى الثالث

قاد النيجيري "إيغالو" فريقه الهلال للمركز الثالث بعد أن أحرز هدفي الأزرق في مرمى الفيحاء 2/0 ، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة 17 ، الذي جمع الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، بقيادة الحكم عبدالله الخربوش.
الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال بهدف دون مقابل، أحرزه هداف الأزرق "إيغالو" بتسديدة قوية، بعد استثماره لعرضية "ديلغادو".
وفي الشوط الثاني أضاع الثنائي "ماريغا" و محمد كنو فرصتي التقدم للهلال من جديد عند الدقيقتين 55 ، 86 .
وعاد "إيغالو" لممارسة هوايته وقتل الأمل الأخير للفيحاء في العودة إلى المباراة بهدف ثانٍ للهلال عند الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع 1+90 ، بعد استثماره لعرضية "ديلغادو".
بتلك النتيجة بلغ الهلال النقطة 45 نقطة قافزًا إلى المركز الثالث، وبقي الفيحاء على رصيده السابق 24 نقطة، في المركز العاشر.