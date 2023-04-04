في مؤجلة الـ 17 من دوري روشن .. الهلال يسقط الفيحاء بثنائية "إيغالو" ويقفز إلى الثالث

قاد النيجيري "إيغالو" فريقه الهلال للمركز الثالث بعد أن أحرز هدفي الأزرق في مرمى الفيحاء 2/0 ، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة 17 ، الذي جمع الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، بقيادة الحكم عبدالله الخربوش.