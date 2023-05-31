أمير تبوك يهنئ نادي الاتحاد بحصول فريق كرة القدم على بطولة دوري روشن للمحترفين

هنأ الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، رئيس نادي الاتحاد بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على بطولة دوري روشن للمحترفين.
وقال أمير تبوك في برقية تلقّاها رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار بن عبدالله الحائلي: يطيب لنا بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على بطولة دوري روشن للمحترفين 2022-2023، أن أُعرب لكم وللجهاز الفني والإداري واللاعبين والجماهير عن خالص التهاني والتبريكات بهذا الإنجاز، متمنيًا لكم مزيدًا من التوفيق.
من جانب آخر، أعرب رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي عن شكره للأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك على هذه التهنئة التي اعتادها الجميع في الوسط الرياضي منه كأحد الرموز الرياضية المهمة في الوطن.