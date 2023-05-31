أمير تبوك يهنئ نادي الاتحاد بحصول فريق كرة القدم على بطولة دوري روشن للمحترفين

وقال أمير تبوك في برقية تلقّاها رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار بن عبدالله الحائلي: يطيب لنا بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على بطولة دوري روشن للمحترفين 2022-2023، أن أُعرب لكم وللجهاز الفني والإداري واللاعبين والجماهير عن خالص التهاني والتبريكات بهذا الإنجاز، متمنيًا لكم مزيدًا من التوفيق.