الأخضر تحت17 عاماً يفتتح تدريباته في معسكر ماليزيا استعداداً لكأس آسيا

افتتح المنتخب السعودي تحت 17 عامًا اليوم الجمعة، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في ماليزيا، والمقام ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.
ويواصل المنتخب الوطني السعودي غدًا السبت، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا يأتي ضمن المجموعة "الثالثة" في بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023، وإلى جانبه منتخبات، أستراليا، الصين، وطاجيكستان.