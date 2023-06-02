الأخضر تحت17 عاماً يفتتح تدريباته في معسكر ماليزيا استعداداً لكأس آسيا

افتتح المنتخب السعودي تحت 17 عامًا اليوم الجمعة، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في ماليزيا، والمقام ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.