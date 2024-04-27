الاتحاد يفتح ملف "كلاسيكو" الهلال في نصف النهائي بكأس الملك

ومن المقرر مشاركة لاعبي الفريق الدوليين في التدريبات غدًا الأحد استعدادًا للقاء الهلال الثلاثاء المقبل، عقب ختام مشاركتهم مع المنتخب الأولمبي في كأس آسيا تحت 2023 عامًا، وذلك بعد أن تم إراحتهم من تدريب اليوم.