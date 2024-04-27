الاتحاد يفتح ملف "كلاسيكو" الهلال في نصف النهائي بكأس الملك

عاود فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت تدريباته استعدادًا لمواجهة مضيفه "الهلال" الثلاثاء المقبل ضمن المربع الذهبي لكأس الملك.
وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.
واشتمل المران الذي قاده المدير الفني الأرجنتيني "غاياردو" على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء "الشباب" يوم أمس، وتطبيقات تكتيكية، ومناورة فنية لبقية اللاعبين.
ومن المقرر مشاركة لاعبي الفريق الدوليين في التدريبات غدًا الأحد استعدادًا للقاء الهلال الثلاثاء المقبل، عقب ختام مشاركتهم مع المنتخب الأولمبي في كأس آسيا تحت 2023 عامًا، وذلك بعد أن تم إراحتهم من تدريب اليوم.
ويلاقي الاتحاد ضيفه الهلال في أولى مواجهتَي الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي 2023-2024 الثلاثاء المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.