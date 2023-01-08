"التقني والمهني" تُطلق بطولة دوري كرة القدم للبنات في 28 كلية بالسعودية

أطلقت الإدارة العامة للأنشطة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بطولة دوري كرة القدم للبنات في 28 كلية تقنية للبنات بجميع مناطق السعودية؛ بهدف إتاحة فرصة ممارسة رياضة كرة القدم؛ لما لها من دور في الحفاظ على الصحة العامة.
وفي التفاصيل، أوضح عبدالله الدحيلان، المدير العام للأنشطة، أن البطولة ستكون بمشاركة 13 وحدة تدريبية من المناطق بعد التصفيات بين 28 وحدة تدريبية، وستقام التصفيات النهائية بمنطقة القصيم بالكلية التقنية بعنيزة بدعم من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، وشراكة من نادي العربي بعنيزة.
وقال "الدحيلان" إن الهدف من إطلاق دوري كرة قدم للبنات هو إتاحة الفرصة للمتدربات لممارسة هواية رياضة كرة القدم بشكل رسمي وفق تنظيمات وتعليمات تم وضعها من قِبل الإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة، ممثلة في قسم النشاط الرياضي؛ بما يحقق التنافس وصقل الموهبة وتطوير الجانب المعرفي في مجال هذه الرياضة من خلال ممارستها.
وعن آلية المنافسة بالبطولة قال: يتم إقامة تصفيات بين فرق الكليات التقنية للبنات حسب التوزيع الجغرافي؛ إذ تقام بنظام الدوري بين الفرق، ويتأهل فريق يمثل المنطقة الإدارية التابعة لها. وتسعى الإدارة العامة للأنشطة لاستمرارية هذا البرنامج سنويًّا، ودراسة إمكانية توسيع دائرة المشاركة لجهات أخرى كالجامعات.
وأكد الدحيلان أن المؤسسة تحرص على الأنشطة الرياضية كافة التي تعزز من مفهوم الرياضة والصحة البدنية والعقلية للمتدربين والمتدربات؛ إذ يتم توفير صالات رياضية مجهزة بإشراف الإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة، ودعم من صندوق المتدربين.