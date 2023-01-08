"التقني والمهني" تُطلق بطولة دوري كرة القدم للبنات في 28 كلية بالسعودية

وفي التفاصيل، أوضح عبدالله الدحيلان، المدير العام للأنشطة، أن البطولة ستكون بمشاركة 13 وحدة تدريبية من المناطق بعد التصفيات بين 28 وحدة تدريبية، وستقام التصفيات النهائية بمنطقة القصيم بالكلية التقنية بعنيزة بدعم من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، وشراكة من نادي العربي بعنيزة.