مدرب الهلال "خيسوس": مباراة "نافباهو" صعبة وهدفنا التأهل.. و"بونو" يؤكد: سعيد بمشاركتي الأولى في الآسيوية

أكد المدير الفني لفريق الهلال "خيسوس"، أن هدفهم التأهل إلى دور الـ16 في مباراة نافباهور الأوزبكي، غداً الثلاثاء، على الملعب المركزي في ناما نغان، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2023-2024.