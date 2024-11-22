الأخدود يفرض التعادل على الشباب

فرض فريق الأخدود التعادل على ضيفه الشباب بهدف لمثله؛ ليوقف مسلسل انتصاراته المتتالية عند ثلاثة انتصارات، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز في نجران، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2024/ 25.