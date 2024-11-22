الأخدود يفرض التعادل على الشباب

فرض فريق الأخدود التعادل على ضيفه الشباب بهدف لمثله؛ ليوقف مسلسل انتصاراته المتتالية عند ثلاثة انتصارات، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز في نجران، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2024/ 25.
افتتح الشباب باب التسجيل في الوقت بدلاً من الضائع من مجريات الشوط الأول بتصويبة البرازيلي روبرت رينان، التي ارتطمت بقدم المدافع؛ وغيرت اتجاهها، وفاجأت الحارس باولو فيتور، وذلك في الدقيقة الـ(45+3).
وفي مطلع الشوط الثاني تمكَّن فريق الأخدود من تعديل النتيجة عبر المهاجم الزيمبابوي ناوليدج موسونا مستغلاً عرضية مميزة من النيجيري سافوار جودوين، وسوء تمركز من المدافعين، وتابعها مباشرة في الشباك بالدقيقة الـ(49).
وفي الدقائق المتبقية من زمن المباراة فشل الفريقان في زيارة الشباك؛ لتنتهي المباراة بينهما بالتعادل الإيجابي.
وبهذا التعادل تقاسم الفريقان نقاط المباراة؛ إذ رفع الشباب رصيده إلى 22 نقطة؛ عزز من خلالها مركزه الرابع، في حين رفع الأخدود رصيده إلى 9 نقاط؛ وضعته في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب.