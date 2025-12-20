دوري أبطال آسيا للنخبة .. مهمة صعبة للاتحاد .. وسهله للهلال والأهلى

مهمة صعبه للاتحاد

مع خسارته 2-4 أمام الدحيل في الجولة الماضية، أنهى ذلك صحوة فريق الاتحاد بعد تلقيه خسارتين في بداية المشوار، وأصبح بطل الدوري السعودي مُطالباً الآن بتحقيق الفوز على ناساف الأوزبكي إذا ما أراد البقاء في دائرة المنافسة.