دوري أبطال آسيا للنخبة .. مهمة صعبة للاتحاد .. وسهله للهلال والأهلى

تدورعجلة منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 من جديد، مع إنطلاق الجولة السادسة لمنطقة الغرب، خلال هذا الأسبوع، وذلك بعد توقف استمر لمدة شهر.
وكان فريقا الهلال السعودي والوحدة الإماراتي قد ضمنا بالفعل التأهل إلى دور الـ16، تاركين ستة مقاعد شاغرة لبقية المنافسين.
الشرطة والأهلي
ثلاثة فرق أخرى، تراكتور الإيراني (11 نقطة)، الأهلي السعودي وشباب الأهلي الإماراتي (10 نقاط)، سوف تضمن تأهلها إلى الدور القادم في حال حققت الانتصار في الجولة السادسة.
يستضيف فريق تراكتور نظيره الدحيل القطري، بينما يلتقي الأهلي السعودي حامل اللقب مع الشرطة العراقي خارج أرضه، وكذلك يستقبل شباب الأهلي منافسه السد القطري.
مهمة صعبه للاتحاد
مع خسارته 2-4 أمام الدحيل في الجولة الماضية، أنهى ذلك صحوة فريق الاتحاد بعد تلقيه خسارتين في بداية المشوار، وأصبح بطل الدوري السعودي مُطالباً الآن بتحقيق الفوز على ناساف الأوزبكي إذا ما أراد البقاء في دائرة المنافسة.
أما الفريق الأوزبكي، الذي يواجه وضعاً لا يقل صعوبة، فهو بحاجة لنيل أولى نقاطه بعد خمس خسائر متتالية جعلت آماله معلقة بخيط رفيع.
الهلال والشارقة
يسعى الشارقة الإماراتي إلى إيقاف المسيرة المثالية للهلال السعودية ، كما سيكون الفريق الإماراتي عازماً على مواجهة التحدي.
وجاء الفوز 1-0 على الأهلي السعودي في الجولة الماضية ليُنعش آمال الشارقة في بلوغ الأدوار الإقصائية.