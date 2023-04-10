"النخبة" يخطف لقب بطولة ظلم الرمضانية لكرة القدم

بحضور رئيس مركز ظلم ناصر بن لؤي اختتمت مساء أمس الدورة الرمضانية لكرة القدم والتي نظمتها جمعية التنمية الأهلية بظلم.
وحقق لقب البطولة فريق النخبة، بعد فوزه على فريق الملكي بركلات الترجيح، عقب تعادل الفريقين في الأشواط الأصلية بنتيجة 3-3 حيث قدم الفريقان مباراة جميلة شهدت تنافساً كبيراً في مجرياتها.
وقام رئيس مركز ظلم ناصر بن لؤي، ورئيس جمعية التنمية الأهلية عبدالله مثقال الغنامي بتسليم الجوائز، وتكريم المنظمين والحكام.
وحقق جائزة أفضل لاعب في الدورة كابتن فريق النخبة خالد صقر الغنامي، فيما حقق لقب هداف الدورة لاعب فريق الملكي علي مطلق الخراصي وحقق لقب أفضل حارس بالدورة حارس فريق الملكي سجدي سهيل الخراصي.