"النخبة" يخطف لقب بطولة ظلم الرمضانية لكرة القدم

وحقق لقب البطولة فريق النخبة، بعد فوزه على فريق الملكي بركلات الترجيح، عقب تعادل الفريقين في الأشواط الأصلية بنتيجة 3-3 حيث قدم الفريقان مباراة جميلة شهدت تنافساً كبيراً في مجرياتها.