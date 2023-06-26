أخضر التايكوندو يتجهز لبطولة العالم للناشئين

استدعت لجنة المنتخبات بالاتحاد السعودي للتايكوندو 18 لاعباً لخوض المعسكر الداخلي التحضيري لبطولة العالم للناشئين، والمقرر إقامتها في البوسنة خلال الفترة من 27 إلى 31 أغسطس.
وسيخضع اللاعبون لتدريبات مكثفة تحت إشراف الوطنيين محمد القحطاني وفهد الدويسان، وضمت قائمة اللاعبين (يوسف هتاني، ونواف حسين، ونواف البيشي - الهلال، وعبدالعزيز الدوسري، وأحمد البشر - الشباب، وخالد الشهراني، ويوسف آل مداوي، سعد آل فهاد - أبها، ومشاري بامسعود، عبدالمحسن الشويبي - الفرع، ومحمد العبدالعزيز، ودانيال الطالب، ومؤيد الموسى - القادسية، ومحمد الصالح - السلام، وعبدالرحمن الغربي - الأنصار، وعبدالعزيز شبعاني - الرياض، وعبدالله ابوالعينين - النصر، وإلياس الهذلي - الوحدة).
وذكر مدير المنتخبات ناصر القحطاني، أن هذا المعسكر يأتي في بداية البرنامج الإعدادي الذي يشمل معسكرات داخلية وخارجية والمشاركة في بطولة دولية لتجهيز أفراد المنتخب قبل الانتقال إلى البوسنة؛ لضمان مشاركة مميزة لصغار الأخضر وتحقيق تطلعات إدارة الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة برئاسة العميد شداد العمري ومحبي التايكوندو.