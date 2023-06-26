أخضر التايكوندو يتجهز لبطولة العالم للناشئين

وسيخضع اللاعبون لتدريبات مكثفة تحت إشراف الوطنيين محمد القحطاني وفهد الدويسان، وضمت قائمة اللاعبين (يوسف هتاني، ونواف حسين، ونواف البيشي - الهلال، وعبدالعزيز الدوسري، وأحمد البشر - الشباب، وخالد الشهراني، ويوسف آل مداوي، سعد آل فهاد - أبها، ومشاري بامسعود، عبدالمحسن الشويبي - الفرع، ومحمد العبدالعزيز، ودانيال الطالب، ومؤيد الموسى - القادسية، ومحمد الصالح - السلام، وعبدالرحمن الغربي - الأنصار، وعبدالعزيز شبعاني - الرياض، وعبدالله ابوالعينين - النصر، وإلياس الهذلي - الوحدة).