بعثة "الأخضر" تصل إلى الرياض بعد خوض معسكر البرتغال ومباراتين أمام نيجيريا ومالي

وصلت بعثة المنتخب السعودي صباح اليوم الأربعاء، إلى مدينة الرياض عبر مطار الملك خالد الدولي، بعد أن اختتم الأخضر معسكره في مدينة لاقوس البرتغالية ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستقام في دولة قطر في شهر يناير المقبل.