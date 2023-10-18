بعثة "الأخضر" تصل إلى الرياض بعد خوض معسكر البرتغال ومباراتين أمام نيجيريا ومالي

وصلت بعثة المنتخب السعودي صباح اليوم الأربعاء، إلى مدينة الرياض عبر مطار الملك خالد الدولي، بعد أن اختتم الأخضر معسكره في مدينة لاقوس البرتغالية ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستقام في دولة قطر في شهر يناير المقبل.
وكان المنتخب السعودي قد خاض في أثناء معسكره مباراتين وديتين أمام منتخبي نيجيريا ومالي.
من جهة أخرى، اكتملت مجموعة المنتخب الوطني في منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 ليضم بجانبه منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان.
وسيخوض الأخضر مباراته الأولى في التصفيات أمام منتخب باكستان في السادس عشر من شهر نوفمبر القادم.