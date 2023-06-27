النصر يستقر على مدربه الجديد

كشف الصحفي "سانتي أونا" عن موقف البرتغالي لويس كاسترو، مدرب بوتافوغو من العرض المقدم له من نادي النصر لتدريب الفريق بالموسم الجديد.
وأكد الصحفي الذي يعمل في "footmercato" الفرنسية أن كاسترو سيصبح مدرب النصر الجديد، فقد أعطى بوتافوغو بالفعل موافقته على انتقال المدرب لتولي قيادة النادي السعودي.
وأشار الصحفي بحسابه الشخصي عبر "تويتر" إلى أن المدرب البرتغالي تم ترشيحه من قِبل مواطنه نجم النصر كريستيانو رونالدو، حيث يحظى بتقدير كبير من قِبل رونالدو الذي أوصى به بشدة لإدارة فريقه.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة أن الهلال يرغب أيضًا في التعاقد مع المدرب البرتغالي، لتولي قيادة الفريق الفنية خلال الموسم الصيفي.
وخاض المدرب البرتغالي، الذي ينتهى عقده مع النادي البرازيلي في ديسمبر المقبل، تجربة سابقة في الملاعب العربية، حيث قام بتدريب نادي الدحيل القطري في 2021، حتى انتقل لبوتوفاغو في مارس 2022 .
وكانت إدارة النصر، قد فتحت خط الاتصالات مع عددٍ من المدربين البارزين بعد نهاية الموسم الماضي، وذلك للتعاقد مع مدرب جديد يقود فريقه بداية من الموسم الجديد.