النصر يستقر على مدربه الجديد

وخاض المدرب البرتغالي، الذي ينتهى عقده مع النادي البرازيلي في ديسمبر المقبل، تجربة سابقة في الملاعب العربية، حيث قام بتدريب نادي الدحيل القطري في 2021، حتى انتقل لبوتوفاغو في مارس 2022 .