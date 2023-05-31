للكشف عن مستجدات منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2023.. وفد روسي يزور السعودية

شهدت العاصمة الرياض، أمس، حضور الوفد الروسي من مؤسسة روس كونغرس؛ وذلك بهدف عقد سلسلة لقاءات بين مدير منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي أليكسي فالكوف ورجال أعمال سعوديين.
وناقشت الاجتماعات العديد من الإمكانيات المتاحة في منتدى سانت بطرسبرغ السادس والعشرين القادم، والفرص المتاحة لتوسيع التعاون التجاري، وزيادة الاستثمار المتبادل في اقتصاد كل من روسيا والمملكة العربية السعودية، وناقش المشاركون في الاجتماع آفاق التنوع الاقتصادي في عدد من الصناعات مثل العقارات والطب والتكنولوجيا والطاقة والسياحة والإنتاج والقطاع المالي.
من جانبه، قال "فالكوف": "المملكة العربية السعودية سوق واعد للمستثمرين المحتملين من روسيا، بالإضافة إلى ذلك، هناك اهتمام ملحوظ بدخول الشركات السعودية الكبيرة إلى السوق الروسية، وعلى مر السنين، كانت SPIEF منصة رئيسية للحوار بين الأطراف وبناء استراتيجية خطط لتطوير الأعمال ذات المنفعة المتبادلة، وسوف نقوم هذا العام مرة أخرى بجمع اللاعبين الرئيسيين لمناقشة التغيير العالمي والاقتصادي، واستكشاف آفاق وفرص جديدة".
ودعا مدير منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي ممثلي الأعمال السعودية لزيارة أحد أهم الأحداث التجارية في العالم هذا العام، والذي سيُعقد في الفترة من 14 يونيو إلى 17 يونيو في سان بطرسبرج.
كما ناقش المشاركون في الاجتماع إمكانية مشاركة ممثلين عن المملكة العربية السعودية في مثل هذه الفعاليات الخاصة بمؤسسة Roscongress مثل المنتدى الاقتصادي الشرقي، وأسبوع الطاقة الروسي، والمنتدى الدولي "Falcon Day" الذي سيُعقد لأول مرة في روسيا.