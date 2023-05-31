للكشف عن مستجدات منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2023.. وفد روسي يزور السعودية

من جانبه، قال "فالكوف": "المملكة العربية السعودية سوق واعد للمستثمرين المحتملين من روسيا، بالإضافة إلى ذلك، هناك اهتمام ملحوظ بدخول الشركات السعودية الكبيرة إلى السوق الروسية، وعلى مر السنين، كانت SPIEF منصة رئيسية للحوار بين الأطراف وبناء استراتيجية خطط لتطوير الأعمال ذات المنفعة المتبادلة، وسوف نقوم هذا العام مرة أخرى بجمع اللاعبين الرئيسيين لمناقشة التغيير العالمي والاقتصادي، واستكشاف آفاق وفرص جديدة".