عقب نهاية الجولة التاسعة بدوري "روشن".. "الهلال" يواصل الصدارة رغم التعادل مع "النصر"

اختتمت أمس السبت منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، وهنا تستعرض "سبق" أبرز أرقام وإحصائيات الجولة.
وواصل الهلال احتلاله صدارة المسابقة برصيد 25 نقطة، يليه الاتحاد بـ 24 نقطة، ثم النصر 19، يليه الشباب 18، وخامساً يأتي القادسية بـ 16 نقطة.
ويعد الهلال صاحب أقوى خط هجوم برصيد 24 هدفاً، ثم الاتحاد في المركز الثاني بـ 22 هدفاً، وثالثاً يأتي النصر بـ 20 هدفاً، ثم الرائد بـ 13 هدفاً، والرياض وضمك برصيد 13 هدفاً.
وفي خط الدفاع، جاء الشباب بالصدارة؛ إذ سكنت شباكه 6 أهداف، ثم الهلال 7 أهداف، وثالثاً يأتي النصر والاتحاد بـ 8 أهداف، بينما جاء أضعف خط دفاع من نصيب الوحدة؛ إذ سكنت شباكه 24 هدفاً، ثم العروبة الذي سكنت شباكه 19 هدفاً، ثم الخلود والفيحاء وسكنت شباكهما 17 هدفاً.
وشهدت الجولة التاسعة 4 ديربيات انتهت بفوز الخليج على الرائد برباعية نظيفة، وتعادل ضمك والرياض بهدفين لكل منهما، وتعادل النصر مع الهلال بهدف لكل منهما، وفاز القادسية على الاتفاق بهدفين.
وشهدت الجولة تسجيل 23 هدفاً وكانت أكثر المباريات غزارة تهديفية هي مباريات الشباب والوحدة، والأخدود والعروبة، وضمك مع الرياض، والخليج مع الرائد وشهدت جميعها تسجيل 4 أهداف.