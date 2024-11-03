عقب نهاية الجولة التاسعة بدوري "روشن".. "الهلال" يواصل الصدارة رغم التعادل مع "النصر"

وفي خط الدفاع، جاء الشباب بالصدارة؛ إذ سكنت شباكه 6 أهداف، ثم الهلال 7 أهداف، وثالثاً يأتي النصر والاتحاد بـ 8 أهداف، بينما جاء أضعف خط دفاع من نصيب الوحدة؛ إذ سكنت شباكه 24 هدفاً، ثم العروبة الذي سكنت شباكه 19 هدفاً، ثم الخلود والفيحاء وسكنت شباكهما 17 هدفاً.