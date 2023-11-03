بمشاركة "16" فريقًا.. انطلاق بطولة "نيوم فيبا 3×3" العالمية

انطلقت بطولة "نيوم فيبا 3×3 تشالنجر 2023"، التابعة للاتحاد الدولي لكرة السلة، التي تستمرّ حتى 4 نوفمبر "الجاري"، ويشارك في البطولة "16" فريقًا من أفضل الفرق العالمية، مع مشاركة "5" فرق من السعودية "الرياض - جدة - المدينة - الدمام – أبها"، بالإضافة إلى بطولة السيدات التي يشارك بها أربع فرق نسائية والفرق النسائية السعودية المشاركة "الرياض – جدة".
وتعدُّ هذه البطولة الثانية العالمية "3×3"؛ إذ سبق أنْ أُقيمت البطولة الأولى العام الماضي "نيوم سوبر كويست".
من جانبه قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي: إن البطولة هي امتداد للبطولات العالمية التي تنظّمها المملكة العربية السعودية، وهذه النسخة الثانية لبطولة نيوم للألعاب الشاطئية، بمشاركة أكثر من "800" رياضي، وعدد من أبرز الفرق العالمية بعد النجاح الذي حقّقته النسخة الأولى.
وأشاد "طاشكندي" بالتنظيم والإدارة لفعاليات البطولة، مقدّمًا شكره للقائمين على البطولة في العمل المميّز في إدارة البطولة بشكل احترافي، وتحقيق أعلى مستويات النجاح للبطولة والفعاليات المصاحبة لها.