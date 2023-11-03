بمشاركة "16" فريقًا.. انطلاق بطولة "نيوم فيبا 3×3" العالمية

من جانبه قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي: إن البطولة هي امتداد للبطولات العالمية التي تنظّمها المملكة العربية السعودية، وهذه النسخة الثانية لبطولة نيوم للألعاب الشاطئية، بمشاركة أكثر من "800" رياضي، وعدد من أبرز الفرق العالمية بعد النجاح الذي حقّقته النسخة الأولى.