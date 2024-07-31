أرامكو السعودية تبدأ العمل في إنشاء "ملعب أرامكو" الجديد في مدينة الخبر

وبهذه المناسبة، قال النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية نبيل الجامع: "تؤمن أرامكو السعودية بأن للرياضة دورًا فعالًا تلعبه في إيجاد الفرص، وتحسين جودة الحياة، والتأثير الإيجابي على المجتمع، ولهذا، فإننا نطمح لأن يكون ملعب أرامكو منارة للفعاليات الرياضية والترفيهية والمجتمعية الوطنية والدولية في المنطقة الشرقية، ونهدف من خلال هذا المشروع إلى تطوير البرامج الصحية وتشجيع المشاركة في الألعاب الرياضية، وتوسيع المشاركة المجتمعية، والإسهام في التنمية الاجتماعية، ويُعد هذا مثالًا على مواصلة دورنا في إطلاق المبادرات التي تُحدث أثرًا ملموسًا وإيجابيًا في المجتمعات التي نعمل فيها".