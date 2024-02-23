الأحد : قمة جولة التأسيس.. امتحان لفريقي الشباب والنصر

في الجانب التهديفي، يسجل الشباب النسبة الأعلى من مجمل أهدافه خلال ربع الساعة الأخيرة من المباريات، بمعدل بلغ 45% مقابل 19% للنصر؛ لكن النصر الأكثر في عدد الأهداف في الفترة نفسها بـ 11 هدفًا مقابل 9 أهداف للشباب خلال الدقائق الـ 15 الأخيرة، وذلك عائد لفارق الأهداف الإجمالية المسجلة للفريقين، إذ هز الشباب مرمى المنافسين بـ 20 هدفًا في المجمل، بمعدل هدف في المباراة، مقابل 57 هدفًا للنصر في مبارياته الـ20 السابقة بمعدل يصل لـ 2.85 هدف للمباراة.