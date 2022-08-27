في الجولة الأولى من دوري روشن.. التعاون يتجاوز عقبة الفتح بثنائية

وبهذا الفوز حصد التعاون أول ثلاث نقاط في بداية مشواره بدوري المحترفين لهذا الموسم، وضعته في المركز الرابع مؤقتًا، في حين بقي الفتح من دون أي نقطة؛ ليحتل المركز الثالث عشر في جدول الترتيب.