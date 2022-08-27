في الجولة الأولى من دوري روشن.. التعاون يتجاوز عقبة الفتح بثنائية

حقَّق فريق التعاون الأول لكرة القدم فوزًا مستحقًّا على مضيفه الفتح بهدفين دون رد اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي لكرة القدم.
افتتح النجم الكاميروني لياندر تاوامبا باب التسجيل للتعاون في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً الضائع للشوط الأول، وذلك بعد أن هيأ الكرة لنفسه داخل منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة صاروخية، استقرت في سقف المرمى.
وعزز زميله فهد الرشيدي تقدُّم الضيوف بالهدف الثاني عند الدقيقة الـ57 مستغلاً تمريرة طولية من ألفارو ميدران، انفرد إثرها بالمرمى، وسدد كرة صدها الحارس مصطفى ملائكة في المرة الأولى؛ ليعود ويسددها من جديد في الشباك.
وبهذا الفوز حصد التعاون أول ثلاث نقاط في بداية مشواره بدوري المحترفين لهذا الموسم، وضعته في المركز الرابع مؤقتًا، في حين بقي الفتح من دون أي نقطة؛ ليحتل المركز الثالث عشر في جدول الترتيب.