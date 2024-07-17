"مودريتش" يمدّد عقده مع ريال مدريد لعام واحد

وقال "مودريتش" الذي خاض 178 مباراة دولية مع كرواتيا: "أودّ الاستمرار في اللعب إلى الأبد، لكن من المحتمل أن يأتي وقت يجب أن أعتزل فيه. سأواصل اللعب لكني لا أعرف إلى أي مدى سأستمر في الملاعب".