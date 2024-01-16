فيديو.. جدلٌ في الإعلام الرياضي بعد استبعاد "مانشيني" بعض اللاعبين عن صفوف المنتخب

سلّط عديدٌ من الإعلاميين الضوء على قرارات الإيطالي روبرتو مانشيني؛ مدرب المنتخب السعودي، باستبعاد عددٍ من اللاعبين بداعي عدم التزامهم بقرارات المدرب.
وقال الإعلامي "وليد الفراج"؛ فى برنامج "أكشن مع وليد": ما مصلحة مانشيني بالكذب؟ هل يميل لأحد الأندية مثلاً ويصفي حساباته؟ لكن الجمهور مصدوم من ردة فعل المدرب".
وأضاف الفراج "هذا المدرب لا يعرف التخاذل، أنا أرى أن قضية اللاعبين بالنهاية "خسرانة"، والقضية واضحة ولديه الضوء الأخضر بالحديث، شغل الدلع انتهى ولجنة الاحتراف ستتخذ القرار".
وعلّق "تركي العجمة"؛ عبر برنامج كورة على "روتانا"، بأن "المنتخب الوطني ليس ساحة لتصفية الحسابات، وإذا صحت اتهامات المدرب للاعبين، فلا بد من تغليظ العقوبة عليهم، وإذا كانت هذه الاتهامات غير صحيحة، فلا بد من الانتصار لهم أمام المجتمع".
وتابع "العجمة": "إنه أمرٌ مؤلمٌ جداً أن يتهم مدرب المنتخب اللاعبين بالتخاذل في هذا التوقيت، في ليلة مباراة السعودية وعُمان".
وأضاف: "نريد أدلة على هذه الاتهامات، فهؤلاء لاعبون نعرف تاريخهم مع المنتخب السعودي، لهم تاريخٌ مشرفٌ، وصمت إدارة المنتخب يعد كارثة، هناك الكثير من التساؤلات حول القضية يجب الرد عليها".