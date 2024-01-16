فيديو.. جدلٌ في الإعلام الرياضي بعد استبعاد "مانشيني" بعض اللاعبين عن صفوف المنتخب

وأضاف: "نريد أدلة على هذه الاتهامات، فهؤلاء لاعبون نعرف تاريخهم مع المنتخب السعودي، لهم تاريخٌ مشرفٌ، وصمت إدارة المنتخب يعد كارثة، هناك الكثير من التساؤلات حول القضية يجب الرد عليها".